Großinvestition ins Klima: Plansee gleicht jetzt freiwillig alle Treibhausgas-Emissionen aus

Durch ein breites Bündel an Maßnahmen habe man die Treibhausgas-Emissionen seit dem Jahr 2020 aus eigener Kraft um mehr als 20 Prozent gesenkt, sagt Plansee-Vorstandsmitglied Andreas Lackner. Die bislang unvermeidbaren Emissionen von 78.000 Tonnen CO₂ im eigenen Geschäftsbetrieb (Scope 1 und 2) kompensiere man seit 1. März freiwillig durch zertifizierte Projekte in den USA und Indien. Dazu gehört ein Walderhaltungsprojekt in Pennsylvania in den USA. Das zweite Projekt ist eine große Solarstrom-Produktion in Mysore und Bangalore in Indien.