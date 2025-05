Nachbar alarmierte Feuerwehr: Kerze sorgte für Brand auf Balkon in Kematen

Kematen – Am Mittwoch kurz vor 23 Uhr ereignete sich in Kematen ein kleinerer Brand auf dem Balkon einer Wohnung. Laut Polizei fing das Kunststoffgehäuse einer Kerze Feuer, woraufhin die 62-jährige Bewohnerin versuchte, die Flammen mit einer Decke zu ersticken. Dabei geriet auch die Decke in Brand. Ein aufmerksamer Nachbar, der die Situation mitbekam, setzte einen Notruf ab.