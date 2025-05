Alpine Kulisse und urbaner Charme: Beachvolleyball am Innsbrucker Marktplatz

Das Innsbruck Beachevent 2025 bringt vom 30. Mai bis zum 1. Juni die Spannung der Beachvolleyball-Elite in das Herz von Innsbruck.

Bereits zum vierten Mal verwandelt sich der Marktplatz vor der Nordkette in eine beeindruckende Arena, die als Teil der win2day Beachvolleyball Tour PRO und des Mitteleuropäischen Volleyball Verbandes (MEVZA) Spieler aus Österreich, Kroatien, Ungarn, Israel, Tschechien, Slowenien, der Slowakei und Zypern willkommen heißt. Die Zuschauer*innen erwartet ein Sportereignis voller Leidenschaft und Dynamik auf höchstem Niveau.

Gratis-Stehplätze und Tickets für Haupttribüne

Um das Event für alle zugänglich zu machen, ist der Eintritt für Stehplätze am Centercourt kostenfrei. Tickets für die Haupttribüne am Samstag und Sonntag sind über Ö-Ticket erhältlich, mit einem speziellen 20 % Rabatt für TT-Club-Mitglieder. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre erhalten einen ermäßigten Eintritt. Am Freitag, den 30. Mai ist der Zugang zum Eventgelände inklusive Tribüne für alle kostenlos zugänglich. Für Barrierefreiheit ist ebenfalls gesorgt, mit speziellen Tribünenplätzen und rollstuhlgerechten Sanitäranlagen in der Markthalle.

Damen-Duo: Michaela Handler-Hollaus (l.) und Katharina Holzer. © Johannes Zeiler

Ein Event für die ganze Stadt

Die Veranstaltung ist nicht nur sportlich, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight. „feel the vIBE“ lautet das Motto, und auch heuer werden Sundowner-Partys mit DJs am Marktplatz das Publikum bis in die Abendstunden begeistern. Fans können mit einem kostenlosen Chatbot auf der Event-Website (www.innsbruckbeachevent.com) direkt Fragen stellen und Informationen erhalten.

Die Zweitplatzierten aus dem vergangenen Jahr: Laurenc Grössig (links) und Maximilian Trummer. © Max Mauthner

Business Cup powered by IKB

Bereits am Donnerstag, den 29. Mai, startet das Event mit dem Business Cup im Tivoli Schwimmbad. Lokale Unternehmen treten in Teams an, um sich im Sand zu messen und das Finale am Marktplatz auszutragen. Der Business Cup vereint Sport, Teamgeist und Networking in lockerer Atmosphäre. Anmeldung und weitere Details sind unter www.innsbruckbeachevent.com/businesscup verfügbar.

Volunteers und Ballkinder gesucht!

Interessierte haben zudem die Möglichkeit, als Volunteer oder Ballkind aktiv am Event teilzunehmen und so die sportlichen Höhepunkte hautnah mitzuerleben. Die Anmeldung ist über die Event-Website möglich unter www.innsbruckbeachevent.com/volunteers

Die gesamte Crew feiert den Erfolg des IBE – Innsbruck Beachevent 2024. © Max Mauthner