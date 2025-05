Echte MutMacher: Diese Tiroler Unternehmen wurden mit dem Wirtschaftspreis ausgezeichnet

Der Wirtschaftspreis MutMacher der Tiroler Tageszeitung ist vergeben. Nach einem langen und intensiven Auswahlverfahren wurden am Mittwochabend im Rahmen einer Feier der Tiroler Tageszeitung 12 Unternehmen in vier Kategorien geehrt. Den Preis der Fach-Jury in der jeweiligen Kategorie erhielten Going Artenreich (Soziales Engagement & gesellschaftliche Verantwortung), rolf produktions GmbH (Produkt& Dienstleistungs-Innovation), STASTO Automation (Mitarbeiterentwicklung) und Infotainment Tirol GmbH (Neustart).