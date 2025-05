Wertvolle Schenkung bereichert das Museum im Ballhaus Imst

Imst – Am 28. April übergaben Alexandra von Godin-Schweitzer und Sybille von Godin-Schlüter persönlich die Kunstwerke an Museumsleiterin Sabine Schuchter. Die Figuren, bekannt für ihre elegante Darstellung und weniger freundliche Gesichtsausdrücke, sind in gutem Zustand. Zwei Figuren weisen kleinere Schäden auf, während die dritte Figur in Einzelteilen zerbrochen ist, jedoch vollständig restauriert werden kann.