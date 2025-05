Aktionstag der Radlobby sorgt am Freitag für Einschränkungen im Innsbrucker Verkehr

Innsbruck – Sichere Radwegverbindungen zum Innsbrucker Hauptbahnhof, Tirols größtem Mobilitätsdrehkreuz, sind seit Langem der dringlichste Wunsch von RadfahrerInnen in Innsbruck. Am Freitag will die Radlobby Tirol ab Mittag bei einem Aktionstag aufzeigen, wie eine sichere Radinfrastruktur aus ihrer Warte aussehen könnte. Von 12 bis 17 Uhr werden am Südtiroler Platz, zwischen Brunecker Straße und Salurner Straße, zwei Fahrspuren in einen „Pop-up-Radweg“ umgewandelt. Schon ab 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr wird es deshalb im Bereich Hauptbahnhof/Südtiroler Platz zu Verkehrsbehinderungen kommen, so die Polizei.