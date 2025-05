Die angenehmen Effekte des grassierenden Almfiebers

„Käse wie dieser ist neben Fleisch, Milch und Butter nur ein Produkt, das auf vielen der 2082 Tiroler Almen hergestellt wird“, schildert Manuel Klimmer. Der 24-Jährige hat mehrere Jahre auf der Alpe Tritsch, hoch über St. Anton, gearbeitet: „Ich war einer der 3000 Hirten, die drei bis fünf Monate auf Tiroler Almen verbringen.“ Etwas Schwermut schwingt in Klimmers Stimme mit. Zwar genießt er seinen Posten als Almwirtschaftsberater in der Landwirtschaftskammer: „Doch manchmal vermisse ich den Kontakt mit den Kühen, die Ruhe und von dieser einzigartigen Kulturlandschaft umgeben zu sein.“ Almfieber laute die Diagnose.

Ob Franzi, Hanna oder Bettina – jede Kuh habe ihren eigenen Charakter: „Ich sehe ihnen an, wie genussvoll sie das Gras vertilgen. Dann gehe ich auf sie zu und weil wir eine über die Monate gereifte Bindung haben, genießen sie es, wenn ich sie kraule.“

Umso mehr freut es Klimmer, dass 56 Prozent der heimischen Kühe auf Sommerfrische gehen dürfen: „Damit sind in Tirol mehr Kühe auf der Alm als in allen anderen Bundesländern.“ Kein Wunder, dass es so auch zu Komplikationen mit Touristen kommt: „Ich habe Szenen gesehen, wo Kühe im Gras liegen und sich Wanderer für ein Selfie dazulegen.“