Mithilfe der KI: Netflix plant mehr Werbeformate für 2026

Netflix-Kunden im günstigeren Abo mit Anzeigen, das es etwa in Deutschland gibt, müssen sich im kommenden Jahr auf Werbeunterbrechungen einstellen. Auch wenn man die Wiedergabe pausiert, soll Reklame eingeblendet werden, wie der Videostreaming-Marktführer ankündigte. Bei den Anzeigenformaten dafür soll auch generative Künstliche Intelligenz eingesetzt werden, „um die Werbung mit der Welt unserer Sendungen zu verknüpfen“. Das Werbe-Abo ist in Österreich bisher nicht verfügbar.

Mit dem Wachstum der Anzeigen-Abos wird Netflix attraktiver für Werbekunden, die bisher etwa auf klassische TV-Sender zurückgreifen. Das Angebot ist derzeit in zwölf Ländern verfügbar, darunter auch in Deutschland. In Österreich gibt es das günstigere Werbe-Abo derzeit nicht.