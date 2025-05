Singender Papst: Leo XIV. überrascht mit seinen Gesangskünsten

Der neue Papst Leo XIV. sorgte am Sonntag mit seiner Stimme und der besonderen Klangfarbe für Überraschung.

Vatikanstadt – Die katholische Kirche hat einen „singenden Papst“. So überraschte Leo XIV. die Öffentlichkeit am Sonntag, als er mit klarer Stimme die liturgischen Gesänge leitete. Dabei beeindruckte er vor allem mit seinem schönen Timbre, also der besonderen Klangfarbe seiner Stimme. Der zum Papst gewählte Robert Francis Prevost kennt die Tradition des liturgischen Gesangs aus seiner Zeit im Augustinerorden sehr gut.