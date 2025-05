Obdachlose Frau nach Vergewaltigung von Krankenhaus abgewiesen

Schwere Vorwürfe gegen das Linzer Kepler Uniklinikum: Nach einem sexuellen Übergriff sei eine Frau vom Spital wieder weggeschickt worden.

Linz – Die Abweisung einer Patientin, die laut ihren Angaben vergewaltigt wurde und vom Med Campus IV des Linzer Kepler Uniklinikums (KUK) Hilfe suchte, hat Empörung ausgelöst. Die für Gesundheit zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) nannte das Vorgehen „absolut inakzeptabel“. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KUK werden nun zu „diesem wichtigen Thema geschult und sensibilisiert“. Das Spital bedauert die Wegweisung.

Eine obdachlose Frau hatte sich Anfang April Streetworkern des Obdachlosenvereins „B 37“ anvertraut und von einem brutalen sexuellen Übergriff wenige Stunden zuvor erzählt, berichtete die Kronen Zeitung am Donnerstag. Gemeinsam mit einer Sozialarbeiterin sei das Opfer ins Spital gefahren, um sich behandeln und Beweise sichern zu lassen. Nach telefonischer Rücksprache mit dem KUK wurde die Frau auch aufgenommen und in die gynäkologische Ambulanz geschickt. Dort schickte man sie dann aber weg, da das Spital an jenem Tag keine Aufnahme hatte und verwies sie ans Aufnahmespital. Daraufhin habe das psychisch instabile Opfer jede weitere Hilfe abgelehnt und verweigerte auch eine Anzeige, zitierte die Zeitung den Obdachlosenverein.

Abweisung „völlig unverständlich“

„Es ist völlig unverständlich, dass eine Frau, der so etwas Schreckliches widerfahren ist, abgewiesen wird. Es muss selbstverständlich sein, dass jedes Opfer einer Vergewaltigung in den oberösterreichischen Spitälern behandelt wird“, unterstrich Haberlander am Donnerstag. Sie habe das auch gegenüber dem Uniklinikum klargestellt. Der Abteilung Gesundheit des Landes Oberösterreich habe sie zudem beauftragt, einen runden Tisch mit den Vertreterinnen und Vertretern aller oberösterreichischen Krankenhäuser und der Polizei einzuberufen, um „etwaige Optimierungspotenziale zu identifizieren und allenfalls Prozesse nachzuschärfen, damit der gebotene sensible und kompetente Umgang mit Vergewaltigungsopfern flächendeckend sichergestellt wird“, hieß es weiter in ihrer Stellungnahme.

„Wir bedauern diesen Vorfall und setzen natürlich alles daran, dass eine Abweisung eines Vergewaltigungsopfers zukünftig nicht mehr vorkommt“, entschuldigte sich KUK-Geschäftsführer Franz Harnoncourt. In Abstimmung mit den Expertinnen und Experten des Gewaltopfer-Betreuungsteams im Haus werden nun alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im sensiblen Umgang geschult. Alle Gewaltopfer „sollen sich bei uns sicher, ernst genommen und gut aufgehoben fühlen“, so Harnoncourt.

SPÖ fordert Gewaltambulanz