Kein Comeback bei den „Rosenheim-Cops“: Fanliebling übernimmt Hauptrolle in neuer Serie

Für SAT.1 und die Streamingplattform Joyn steht ein neues Serienhighlight in den Startlöchern: „Ein Hof zum Verlieben“. In der Hauptrolle spielt Diana Staehly (47) die Anwältin Laura, die überraschend einen idyllischen Apfelhof am Bodensee erbt. Die Dreharbeiten für die neue Daily haben bereits in Berlin, Brandenburg und am Bodensee begonnen.