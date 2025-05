Wasser, Internet und Energie für eine lebenswerte Stadt

Besonders der Bereich Tiefbau bietet spannende Aufgabengebiete und Projekte. Immerhin sind in Innsbruck allein 460 Kilometer Wasserleitungsnetz mit über 10.000 Haushaltsanschlüssen und 258 Kilometer öffentlicher Sammelkanal samt technischer Anlagen laufend in Schuss zu halten. Rund die Hälfte der IKB-Beschäftigten arbeitet in technischen Berufen. Schwerpunkte liegen etwa in den Bereichen Bautechnik und IT. Hier dreht sich alles rund um Digitalisierung, effizientes Bauen im Hoch- und Tiefbau im Zusammenhang mit innovativen Lösungen für das Wasser- und Abwassermanagement der Stadt. Auch der Ausbau des Glasfasernetzes für schnellstmögliche Datenübertragung zählt zu den Aufgaben der IKB.