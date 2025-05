Brenner-Basistunnel: ArbeitnehmerInnen fordern mehr Mitsprache

Innsbruck – Überall dort, wo grenzüberschreitend oder international gearbeitet wird, braucht es eine gemeinsame Betriebssprache. So auch beim Brenner-Basistunnel. Dass just jene, die täglich an der Schiene arbeiten, nicht zu einem Workshop zur gemeinsamen Betriebssprache eingeladen wurden, sorgt nun für scharfe Kritik der Gewerkschaft vida Tirol. „Während sich die Brenner-Corridor-Platform die europäische Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen des wichtigsten Transportkorridors im Herzen Europas auf die Fahnen schreibt, werden den ArbeitnehmerInnenvertretungen gezielt Mitsprachemöglichkeiten verweigert“, so Herbert Frank, Landesvorsitzender der vida Tirol.