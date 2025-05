Lange Nacht der Kirchen: Offene Kirchentüren als Zeichen der Hoffnung

Am 23. Mai findet heuer die Lange Nacht der Kirchen statt. In Tirol sind rund 130 Veranstaltungen in etwa 60 Kirchen geplant.

Innsbruck – In der Evangelischen Christuskirche in Innsbruck startet heuer die „Lange Nacht der Kirchen“ in Innsbruck. Und hier wurde am Donnerstag auch das Programm für ganz Tirol vorgestellt. Rund 130 Veranstaltungen in knapp 60 Kirchen, Klöstern, Kapellen und religiösen Einrichtungen sind am 23. Mai 2025 geplant. Die Nacht steht unter dem Motto: „Wir können #offen“.