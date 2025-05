Musikalisches Upcycling im Kloster und in der Kirche

Das Vokalensemble Euphonie spannt den Bogen von gregorianischen Klängen hin zu modernem Twist – am 20. Juni in Schwaz und am 5. Juli in Innsbruck.

In einer kreativen Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart werden gregorianische Choräle als Vertreter des Alten und Werke von Komponisten wie Bruckner, Grieg und Pärt als das Neue interpretiert. Diese musikalische Reise zeigt, wie das Alte das Neue gebiert und das Neue sich auf das Alte besinnt, alles in einer harmonischen Einheit vereint.

Ein Höhepunkt des Abends ist die Aufführung der Missa Brevis, die 1945 vom ungarischen Komponisten Zoltán Kodály komponiert wurde. In dieser Komposition entfaltet sich der volle Klang der Orgel in perfekter Harmonie mit den Stimmen der Euphoniker, und schafft dadurch ein unvergleichliches Klangerlebnis.

Die Konzerte finden am 20. Juni in der Franziskanerkirche in Schwaz und am 5. Juli in der Kirche St. Nikolaus in Innsbruck statt, jeweils um 19 Uhr. Besucher sind eingeladen, die Aufführung mit freiwilligen Spenden zu unterstützen.