Ist der Atom-Deal der USA mit dem Iran auf der Zielgeraden?

Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch ein Berater des iranischen Staatsoberhaupts Ayatollah Ali Khamenei glauben an einen Deal. Der Iran ist offenbar bereit, sein Atomprogramm aufzugeben.

Washington, Teheran, Doha – US-Präsident Donald Trump äußerte sich optimistisch zu den laufenden Atom-Gesprächen mit dem Iran. „Ich denke, wir sind nahe dran, einen Deal zu machen“, sagte er gestern bei einem Besuch in Katar. Kurz zuvor hatte Ali Shamkhani, Berater des iranischen Staatsoberhaupts Ayatollah Ali Khamenei, erklärt, sein Land sei bereit, einem Abkommen mit den USA im Gegenzug für die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen zuzustimmen. „Wir verhandeln sehr ernsthaft mit dem Iran über einen langfristigen Frieden, und wenn wir das schaffen, wäre das fantastisch“, so Trump.

Shamkhani betonte in einem Interview mit dem US-Sender NBC News, der Iran werde sich verpflichten, niemals Atomwaffen herzustellen. Das Land werde seine Bestände an hochangereichertem Uran vernichten, Uran nur noch in geringeren Mengen für zivile Zwecke anreichern und internationale Inspektoren zur Überwachung des Prozesses zulassen.