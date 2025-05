Zeitreise mit Schubert: Konzert von Ivo Köll im SZentrum Schwaz

Am 4. Juni 2025 um 19.30 Uhr wird das Foyer des SZentrums in Schwaz zur Bühne für ein besonderes Konzert. Bassist Ivo Köll präsentiert Lieder aus dem berühmten „Schwanengesang“ von Franz Schubert.

In einer Ära, in der schnelle Unterhaltung und visuelle Reize dominieren, sucht manch einer nach Momenten der Entschleunigung und des Innehaltens. Das Genre „Lied“ bietet genau diese Möglichkeit: Eine intime Erfahrung, die sich auf die reinsten Formen musikalischen Ausdrucks konzentriert – Stimme und Klavier. Diese musikalische Darbietung ist eine Einladung, dem hektischen Alltag zu entfliehen und sich in die Zeit Schuberts zurückversetzen zu lassen.