Endlich wieder ruhige Nächte: Warum wir schnarchen und was dagegen hilft

Benedikt Hofauer stammt aus Bayern und hat in Innsbruck Humanmedizin studiert. 2016 erfolgte der Abschluss der Facharztausbildung, 2018 die Habilitation im Fach Hals-Nasen-Ohrenheilkunde an der Technischen Universität München. Darüber hinaus hat Hofauer den Studiengang „Master in Health Business Administration“ der Universität Erlangen absolviert.

Hofauer war stellvertretender Leiter des Schlaflabors am Klinikum rechts der Isar in München und am Universitätsklinikum Freiburg. Vor seiner Berufung an die Medizinische Universität Innsbruck fungierte er als Leiter der Spezialsprechstunde für Speicheldrüsenerkrankungen und Autoimmunität sowie OP-Koordinator am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Neben seiner klinischen Tätigkeit hat er über 40 wissenschaftliche Arbeiten als Erst- bzw. Letztautor veröffentlicht.