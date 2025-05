Nach Unwetterschäden: Züge Richtung Brenner verkehren wieder planmäßig

Zugreisende, die zwischen Innsbruck-Hauptbahnhof und Matrei am Brenner unterwegs waren, mussten am Donnerstag und Freitag mit Verzögerungen rechnen. Wegen Unwetterschäden war der Zugverkehr auf der Brennerbahnstrecke ab Donnerstagnachmittag nur mit Einschränkungen möglich. Am Freitag gegen 14 Uhr wurden die Reparatur- und Aufräumarbeiten beendet, die Züge dürften wieder planmäßig unterwegs sein. Die ÖBB bitten dennoch, bis zu 15 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen.