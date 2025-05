Rote Studierende bei ÖH-Wahl mit Zugewinnen auf Platz eins

Am Donnerstag wurden Österreichs Studenten zur Urne gebeten: Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft stieg auf 22,1 Prozent.

Wien – Der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) hat die Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) klar gewonnen. Die roten Studierenden landeten mit einem Stimmenanteil von 30 Prozent (plus 4 Prozentpunkte) auf Platz eins. Gemeinsam mit den stagnierenden Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS/18 Prozent) kommen sie auf eine Mehrheit in der 55-köpfigen Bundesvertretung, dem österreichweiten Studierendenparlament. Die Wahlbeteiligung stieg auf 22,1 Prozent.

Der VSStÖ erreichte insgesamt 18 Mandate (plus 3). Auf Platz zwei landete die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) mit unverändert 21 Prozent und 12 Mandaten, knapp dahinter die GRAS wie bisher mit elf Mandaten. Leichte Verluste setzte es für die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) mit acht Prozent (2023: neun) und vier Mandaten (minus eins) sowie die parteiunabhängigen Fachschaftslisten (FLÖ) mit sieben Prozent (2023: acht) und unverändert ebenfalls vier Mandaten.

Das kommunistische Bruderduell entschied der Kommunistische StudentInnenverband – Kommunistische Jugend (KSV-KJÖ) mit fünf Prozent und wenigen Stimmen Vorsprung knapp vor dem Kommunistischen StudentInnenverband – Linke Liste (KSV-Lili) mit ebenfalls fünf Prozent für sich. Beide kommen auf zwei Mandate, das ist beim KSV-LiLi eines weniger als zuletzt. Der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) stagnierte praktisch bei drei Prozent und hielt sein Mandat, die Liste „Who the F*ck is Herbert?“ halbierte sich auf zwei Prozent und erreichte ein Mandat (minus eins). Leer gingen die Revolutionäre Kommunistische Partei sowie die VSStÖ-Abspaltung fölik aus.

Insgesamt waren 369.000 Studierende an den öffentlichen und privaten Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) wahlberechtigt. Die scheidende ÖH-Vorsitzende Sarah Rossmann (GRAS) sah in der leicht gestiegenen Wahlbeteiligung vor Journalisten „ein starkes Zeichen“, man gehe „mit erhobenem Haupt“ aus dieser Wahl. In der 55-köpfigen Bundesvertretung kommen VSStÖ und GRAS auf eine Mehrheit von 29 Mandaten.