JJ hat es geschafft: Österreich steht im Song-Contest-Finale

Österreichs Kandidat Johannes Pietsch alias JJ hat das Finale des 69. Eurovision Song Contests in Basel erreicht. Der 24-Jährige konnte sich mit seiner Emotionsballade „Wasted Love“ im 2. Halbfinale am Donnerstag ein Final-Ticket ergattern. Am Samstag gilt der Countertenor als einer der Topfavoriten auf den Gesamtsieg.