Österreich unter den Top-Favoriten: Singt sich JJ heute ins Song-Contest-Finale?

Österreichs Kandidat Johannes Pietsch alias JJ kämpft im 2. Halbfinale um den Aufstieg in die Endrunde des 69. Eurovision Song Contests von Basel. Ab 21 Uhr wird es in der St. Jakobshalle ernst für den 24-Jährigen, der mit seiner Emotionsballade „Wasted Love“ auf Startplatz 6 ins Rennen geht. Die Wettbüros sehen den Countertenor dabei als sicheren Aufstiegskandidaten ins Finale am Samstag – gilt JJ doch als einer der Topfavoriten auf den Gesamtsieg.