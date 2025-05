Völs – In Völs wurde am Donnerstag eine 66-jährige Fußgängerin am Zebrastreifen von einer Pkw-Lenkerin angefahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.25 Uhr, die 51-jährige Pkw-Lenkerin konnte den Wagen laut Polizei nicht mehr rechtzeitig anhalten.