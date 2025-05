70 Jahre Staatsvertrag als Auftrag für die Zukunft

Mehr als ein Blick zurück: Das Nationalratspräsidium betonte angesichts des Jubiläums den Auftrag für die Gegenwart und Zukunft. Feierlicher Festakt am Abend im Belvedere.

Wien – Mit Bekenntnissen zur immerwährenden Neutralität Österreichs wurden am Donnerstag die Feiern zum Abschluss des Staatsvertrags vor 70 Jahren begangen. Bei einem Festakt im Parlament betonten alle drei Mitglieder des Nationalratpräsidiums, Walter Rosenkranz (FPÖ), Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ), dass es sich beim Staatsvertrag nicht nur um ein historisches Dokument handle. Vielmehr müsse dieser angesichts internationaler Konflikte mit Leben erfüllt werden.

Nationalratspräsident Rosenkranz bezeichnete den Staatsvertrag als „weltliche Reliquie der jüngeren österreichischen Geschichte“. Schon vor dessen Unterzeichnung hatten alle Parteien die Neutralität angestrebt. „Ich verneige mich heute mit großem Respekt vor der Leistung und dem diplomatischen Geschick der großen Staatsmänner dieser Jahre“, so Rosenkranz.

Der vor 70 Jahren vom damaligen Außenminister Leopold Figl im Schloss Belvedere in Wien gesprochene Satz „Österreich ist frei“ sei „mehr als ein historischer Satz“, betonte Stocker. „Sie sind ein Vermächtnis.“ An diesem Tag - dem 15. Mai 1955 - habe Österreich seine lang ersehnte Freiheit, Unabhängigkeit und staatliche Souveränität wiedererlangt. „An diesem Tag wurde Österreich wieder eine souveräne Republik“, so der Kanzler.