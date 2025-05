Stimmung in Wirtschaft noch trüber, Champagner-Index sackt ab

Die Stimmung in der Wirtschaft trübte sich im April neuerlich ein. Der Bank-Austria-Konjunkturindikator sackte ab. Im Gesamtjahr wird neuerlich ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts erwartet.

Da kommt keine Feierlaune auf: Wie es um die Lage der heimischen Wirtschaft bestellt ist, hat Marketagent in Zusammenarbeit mit dem Public Relations Verband Austria in einem sogenannten „Champagner-Index“ erhoben. Er ging dieses Jahr in die dritte Auflage.