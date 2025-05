Künstlerische Übergänge: Leonhard Knabl verbindet Natur und Technologie

Im Herbst 2023 präsentierte Knabl seine Arbeiten sowohl in einer Gruppenausstellung in der Stadtbühne Imst als auch in einer Einzelausstellung im Bundesrealgymnasium Imst. Im Sommer 2024 vertiefte er seine Fähigkeiten in der Tiefdruck-Klasse unter der Leitung von Rainer Voltmann bei Art Didacta. Besonders bemerkenswert ist seine Teilnahme an der Ausstellung „paper unlimited“ im Herbst 2024 in Krems, wo er mit dem Erich Grabner Preis für künstlerische Grafik ausgezeichnet wurde.