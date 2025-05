Lagerfeuer löste Brand bei Strandbad Vorderthiersee aus: Grünfläche stand in Flammen

Am Freitag in den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Vorderthiersee gerufen. Gegen 2.30 Uhr war durch ein Lagerfeuer eine Grünfläche zwischen dem See und dem Strandbad in Flammen geraten. Das Feuer breitete sich schnell aus und erfasste auch einen angrenzenden Baum.