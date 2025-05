Kunst und Tourismus: Kitzbühel und Walde treffen sich in Wien

Kitzbühel präsentiert sich auf einem seiner wichtigsten Märkte. Im Dorotheum in Wien, vor den Werken von Alfons Walde, lud Kitzbühel Tourismus zu einer Pressekonferenz.

Kitzbühel, Wien – Er steht für Kitzbühel und hat die Stadt geprägt wie kaum ein anderer: Alfons Walde. Nicht nur mit der berühmten Gams hat er Kitzbühel Tourismus ein Gesicht gegeben, seine Werke weckten die Lust auf Kitzbühel. Diese Lust auf einem der wichtigsten Märkte wollte gestern auch Kitzbühel Tourismus wecken. Der TVB lud zu einer Pressekonferenz in das Dorotheum in Wien. „Alfons Walde hat unsere Architektur geprägt, unser Leben auf Bild gemalt und auch unsere traditionelle Gams entspringt seiner Feder. Umso schöner ist es, heute hier im Dorotheum in Wien sein zu dürfen“, sagt Viktoria Veider-Walser.