Schwere Unwetter belasten Sizilien, Überschwemmungen in Palermo

Palermo – Sizilien ist derzeit vom Zyklon Ines heimgesucht, der schwere Überschwemmungen verursacht und für chaotische Zustände sorgt. Seit Donnerstag regnet es in ganz Sizilien. Ein heftiges Gewitter verursachte Überflutungen und Verkehrsbehinderungen. Besonders schwierig ist die Lage in der Inselhauptstadt Palermo, wo nach sintflutartigen Regenfällen erhebliche Schäden gemeldet wurden, wie lokale Medien am Freitag berichteten.