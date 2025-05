Die Unternehmerische Hochschule: Study at the Top!

Karrieresprungbrett MCI-Studium: Jetzt informieren und für Herbst 2025 bewerben.

Studierende der renommierten Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck profitieren von der einzigartigen Verbindung von Wissenschaft & Praxis, hohen Internationalität, lösungsorientierten Forschung sowie einem weltumspannenden Netzwerk. Am MCI wird nicht nur studiert, sondern werden junge Talente auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

MCI: für Menschen mit Freude am Gestalten

Über 30 Bachelor- und Masterstudien, 15 kompakte Weiterbildungen und 2 internationale Doktoratsprogramme in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie & Life Sciences vermitteln aktuelles Know-how und bereiten MCI Studierende auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Forschung & Innovation am MCI transformieren Erkenntnisgewinn in Lösungen. Jetzt informieren: mci.edu/studienangebot

Von Tirol in die Welt und wieder retour

Wo, wenn nicht an einer Hochschule soll man sich auf internationale Herausforderungen vorbereiten, international vernetzen und international bewegen lernen? Nach diesem Credo zählt das MCI zu den internationalsten Hochschulen Österreichs. „Unsere Studienangebote qualifizieren, vernetzen und kreieren ungeahnte Möglichkeiten nicht nur für unsere Jugend und die heimischen Unternehmen, sondern den gesamten Bildungs-, Wissenschafts- & Wirtschaftsstandort. Internationale Studierende, Lehrende und ein globales Netzwerk von mehr als 300 Partneruniversitäten in aller Welt. Die intensive Einbindung in Projekte, Praktika und Diplomarbeiten ist wesentliches Element, warum die angehenden Absolventen in hoher Zahl am heimischen Standort bleiben“, so der Rektor.

Studierendenzufriedenheit am MCI ist groß

Aktuelle Rankings liefern Top-Ergebnisse im Hochschulvergleich

Die Unternehmerische Hochschule® überzeugt mit 57 Indikatoren im Spitzenbereich. © MCI/Geisler

Laufende Spitzenplätze erzielt die Unternehmerische Hochschule® in Umfragen und Rankings. Im soeben veröffentlichten CHE Hochschulvergleich 2025 liegt das MCI erneut deutlich über dem Durchschnitt der teilnehmenden Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Besonders hoch bewertet wurden die Bereiche persönliche Betreuung, Studienorganisation, Praxisnähe, Berufsorientierung sowie die Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Zunehmend bedenklich gesehen wird lediglich die Qualität der Infrastruktur. Untersucht wurden dieses Mal die technischen Studiengänge Biotechnologie, Mechatronik, Medizintechnik, Smart Building Technologies sowie Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik.

Neue Chancen für Technikbegeisterte

MCI jetzt auch in Lienz

Der Andrang ein MCI-Studium in Lienz zu starten ist groß. Wenige Plätze für das Wintersemester 2025 sind noch verfügbar. © MCI/Aaron Heimerl

Ab Herbst 2025 am Campus Lienz in ein MCI Technikstudium starten: Das berufsermöglichende Studienmodell beinhaltet ein interdisziplinäres erstes Studienjahr in Lienz, nach welchem eine von vier angebotenen ingenieurwissenschaftlichen Spezialisierungsrichtungen ab dem zweiten Studienjahr in Innsbruck fortgesetzt wird, inklusive Auslandssemester und Berufspraktikum.

Studieren an der Unternehmerischen Hochschule® BACHELOR Betriebswirtschaft Online Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie Online* Bio- & Lebensmitteltechnologie Business & Management Digital Business & Software Engineering Management, Communication & IT Management & Recht Mechatronik Medizin-, Gesundheits- und Sporttechnologie Smart Building Technologies Soziale Arbeit Sozial- & Gesundheits- und Public Management Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik Unternehmensführung, Tourismus- & Freizeitwirtschaft Wirtschaft & Management Wirtschaftsingenieurwesen MASTER Biotechnology Business Psychology & Management Digital Business & Software Engineering Entrepreneurship & Tourismus European Health Economics & Management International Business & Law International Business & Management International Health & Social Management Lebensmitteltechnologie & Ernährung Management, Communication & IT Mechatronik – Automation, Robotics & AI Mechatronik – Smart Technologies Medical & Sports Technologies Soziale Arbeit, Sozialpolitik & -management Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik Wirtschaftsingenieurwesen EXECUTIVE EDUCATION PhD Program for Executives** MSc | DBA Double Degree Program*** Business Research Methods, MSc Doctor of Business Administration, DBA*** Executive Master MBA General Management MBA International Management MSc Management & Leadership LL.M. Compliance & Corporate Governance LL.M. Digital Business & Tech Law MCI eStudy Bachelor (CE) General Management Zertifikats-Lehrgänge Management-Seminare Technische Weiterbildung Inhouse Trainings * vorbehaltlich Akkreditierung ** University of Antwerp *** International University of Monaco Weitere Informationen: mci.edu/studienangebot

Jetzt bewerben!

Eine rechtzeitige Bewerbung sichert den begehrten MCI-Studienplatz und schafft Planungssicherheit für die Verwirklichung von Träumen und Karrierezielen. Letzte Bewerbungsfrist für Studienstart im Herbst ist der 29. Juni 2025. Online: mci.edu/bewerbung

Kontakt

Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck