Schüler soll ChatGPT bei Deutsch-Matura verwendet haben

In Niederösterreich dürfte ein Schüler ChatGPT bei der Deutsch-Matura verwendet haben. Konkret geht es übereinstimmenden Medienberichten vom Freitag zufolge um das Francisco Josephinum in Wieselburg (Bezirk Scheibbs). Dort sollen sich 24 Prüfungskandidaten Internetzugang verschafft haben, einer von ihnen nahm bei seinem Text wohl den Chatbot zur Hilfe. Die Arbeit des erwischten Maturanten wird nun nicht beurteilt, er muss im Herbst erneut in Deutsch antreten.