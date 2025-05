In der Nacht auf Donnerstag war ein Lebensmittelgeschäft in Fulpmes Ziel von Einbrechern. Der bzw. die Unbekannten drangen laut Polizei in das Büro des Geschäfts ein. Dort brachen sie einen Tresor auf und ließen eine beträchtliche Summe Bargeld – einen mittleren, fünfstelligen Betrag – mitgehen. (TT.com)