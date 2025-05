Unbekannte stahlen Bargeld aus unversperrten Autos in Westendorf

Westendorf – Im Tiroler Unterland kommt es seit Jahresbeginn vermehrt zu Diebstählen aus Fahrzeugen. So auch wieder in der Nacht auf Freitag in Westendorf. Im Bereich Holzham stahlen bislang unbekannte Täter aus drei unversperrten Pkw Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich sowie zwei Stangen Zigaretten. Ein weiterer unversperrter Pkw wurde zwar durchsucht, hier wurde aber nichts gestohlen.