Europas Rückkehr zur Kernenergie – viele neue Reaktoren geplant

Auch Schweden und die Niederlande stiegen aus ihrem Ausstieg aus und kündigten den Bau neuer Reaktoren an. In Spanien hätten eigentlich zwischen 2027 und 2035 alle Reaktoren stillgelegt werden sollen. Mitte Februar stimmte das nationale Parlament jedoch einem Vorschlag der oppositionellen Christdemokraten zur Verlängerung der Betriebszeiten zu.

Frankreich bleibt einer der stärksten Atomkraft-Befürworter und investiert massiv in neue Kernkraftwerke sowie in die Entwicklung kleiner modularer Reaktoren. Polens erstes kommerzielles AKW soll ab 2028 gebaut werden, im Jahr 2036 in Betrieb genommen werden und 2039 voll einsatzfähig sein. Ungarn erweitert mit russischer Unterstützung das bestehende Atomkraftwerk Paks.

Italien hatte den Ausstieg aus der Atomenergie als Reaktion auf Tschernobyl ein Jahr später per Volksabstimmung entschieden. 2011 wurde der Wiedereinstieg in einem Referendum abgelehnt. Dennoch arbeitet Italiens Energieminister aktuell einen detaillierten Plan für die Rückkehr zur Kernenergie aus, dies kündigte er im Jänner an. Durch moderne Atomkraftwerke in Kombination mit erneuerbaren Energien könne Italien in die Lage versetzt werden, seine Klimaziele zu erreichen, sagte der Minister. Zugleich könne Italien damit „volle und umfassende Energiesicherheit“ erlangen. Umfragen zufolge ist die Bevölkerung aber weiterhin gegen den Bau von Atomreaktoren.