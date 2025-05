Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine: Durchbruch außer Reichweite

Die Ukraine sprach nach den Verhandlungen mit Russland in Istanbul von „inakzeptablen Bedingungen“. Beide Seiten vereinbarten den Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen.

Istanbul, Tirana – Die ersten direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland seit über drei Jahren, die gestern mit einem Tag Verspätung in Istanbul über die Bühne gingen, haben offensichtlich zunächst keine Annäherung bei der Frage einer Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien gebracht. Aus ukrainischen Verhandlungskreisen verlautete, die Forderungen Russlands bei den Gesprächen seien unrealistisch und gingen weit über alles bisher Besprochene hinaus. Russland zeigte sich hingegen zufrieden. Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski sagte, eine Fortsetzung der Verhandlungen sei möglich. Medinski bestätigte zudem, dass beide Seiten vereinbart haben, in den kommenden Tagen jeweils 1000 Kriegsgefangene auszutauschen. Die unter türkischer Vermittlung geführten Verhandlungen über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs dauerten rund eineinhalb Stunden.

„Wir hatten diese Woche eine echte Chance, uns auf ein Ende des Kriegs hinzubewegen – hätte Putin nicht davor Angst gehabt, in die Türkei zu kommen“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X am Rande eines Gipfeltreffens europäischer Staats- und Regierungschefs in der albanischen Hauptstadt Tirana. Er selbst sei zu einem direkten Treffen mit dem Kremlchef bereit gewesen, um die wichtigsten Fragen auszuräumen. „Er hat aber zu nichts zugestimmt.“ Die Ukraine fordere auch weiterhin ein Treffen der beiden Staatsoberhäupter, hieß es aus ukrainischen Diplomatenkreisen.