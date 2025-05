Jugendliche Ladendiebe in Kramsach gestellt: Duo wird angezeigt

Wiesing – Zwei junge Ladendiebe gingen der Polizei in Wiesing ins Netz. Ein 16-Jähriger und ein gleichaltriges Mädchen sollen am Mittwoch in einem Bekleidungsgeschäft eine Motocrossjacke und -hose gestohlen haben. Am Freitag erschienen die beiden Einheimischen erneut im Geschäft. Eine Mitarbeiterin erkannte das Duo wieder. Sie verständigte die Polizei.