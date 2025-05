70 Veranstaltungen bis Sonntag: Das Journalismusfest in Innsbruck läuft

Innsbruck – Das Journalismusfest ist in Innsbruck inzwischen eine fixe Größe, als Treffpunkt von Medien und ihren KonsumentInnen. Seit Freitag läuft die 4. Auflage des für alle offenen Schaufensters. Die Eröffnung im Treibhaus oblag der Politprominenz. Die Landeshauptmänner von Südtirol und Tirol, Arno Kompatscher und Anton Mattle, sowie der Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber starteten den Veranstaltungsreigen.

Unabhängiger Journalismus als wesentlicher Bestandteil einer Demokratie benötige einen soliden wirtschaftlichen Hintergrund. Redaktionelle Arbeit müsse unbeeinflusst bleiben von allfälligen „Begehrlichkeiten“ von außen. Darüber herrschte Konsens auf einem prominent besetzten Podium später am Nachmittag.

Silvia Lieb, die Vorständin der Moser Holding mit der Tiroler Tageszeitung als ihrem medialen Flaggschiff, hält an der Zeitung in gedruckter Form hingegen fest. „Bei regionalen Medien wie der TT ist Print unverändert von großer Bedeutung“, unterstrich Lieb. Daneben gelte es, die Digitalisierung voranzutreiben. Hier schlägt sich die TT ziemlich gut: TT.com plus ist nach der jüngsten „Österreichischen Auflagenkontrolle“ die Nummer 1 bei Online-Abos unter allen österreichischen Tageszeitungen.