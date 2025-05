Unbekannter bedrohte zwei Kinder bei der Innsbrucker Triumphpforte mit einem Messer

Zwei Kinder sollen am Freitagnachmittag in Innsbruck von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden sein. Wie die Polizei mitteilte, erstatteten die elf und 13 Jahre alten Geschwister mit ihrer Mutter Anzeige.

Gegen 14.30 Uhr habe ein Mann sie bei der Straßenbahnhaltestelle Triumphpforte/Casino in der Salurner Straße zunächst beschimpft, schilderten die Kinder. Dann habe er ein Klappmesser in ihre Richtung gehalten. Das Messer habe er auf Bauchnabelhöhe vor sich geführt und mehrfach seitlich geschwungen. Den Mann hätten sie schon einmal in der Leopoldstraße gesehen – nämlich am selben Tag in der Früh gegen 7.30 Uhr.