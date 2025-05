Straka verpasst Cut bei PGA Championship um einen Schlag

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat beim 107. US PGA Championship den Cut um einen Schlag verpasst. Der Wiener kam am Freitag (Ortszeit) in Charlotte/North Carolina auf dem Par-71-Kurs auf eine Par-Runde von 71, womit er gesamt zwei über Par blieb. Das war um einen Schlag zu viel, um es ins Wochenende zu schaffen. Das entscheidende Bogey kassierte Straka am vorletzten Loch. So war nicht mehr als Rang 75 drinnen. In Front liegt weiter der Venezolaner Jhonattan Vegas.