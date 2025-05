Auto von Hotelparkplatz in Lavant gestohlen: Polizei sucht Täter

Die Polizei sucht nach einem Autodiebstahl in Osttirol nun nach Hinweisen. Der Pkw des 81-jährigen Besitzers war unversperrt auf einem Hotelparkplatz in Lavant abgestellt gewesen. Samstagfrüh gegen 8.15 Uhr wurde er von einem bisher unbekannten Täter entwendet.

Auch die Geldtasche und der Reisepass des Besitzers lagen darin. Auffällig am weißen Auto ist ein Hagelschaden am gesamten Fahrzeug. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Der Täter ist circa 30 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare und trug eine dunkle Oberbekleidung. Hinweise können an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 abgegeben werden. (TT.com)