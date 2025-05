Holt JJ die ESC-Krone nach Österreich? Das Finale des Song Contests live

Heute Abend schlägt JJs Stunde der Wahrheit: Beim Finale des 69. Eurovision Song Contest (ESC) in Basel geht sein Beitrag für Österreich als einer der Favoriten ins Rennen. Mit „Wasted Love“ will der Opernsänger den ESC erneut nach Österreich holen. Dafür muss JJ über KonkurrentInnen wie die schwedischen Saunameister oder eine Französin in der Sanduhr triumphieren.