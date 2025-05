Sensation ist perfekt: JJ gewinnt für Österreich den Song Contest

Österreich hat den Song Contest2025 gewonnen. JJ hat mit „Wasted Love“ die Konkurrenz aus 37 Ländern abgehängt. Israel landete auf dem zweiten Platz, Estland auf Platz drei.

Die Sensation ist perfekt: Österreich hat elf Jahre nach dem Triumph von Conchita in Kopenhagen erneut den Eurovision Song Contest gewonnen. Der 24-jährige Countertenor JJ sicherte sich Samstagabend in Basel die Trophäe mit seiner Popera-Ballade "Wasted Love". Damit konnte sich Österreich zum dritten Mal den Sieg beim größten Musikbewerb der Welt sichern.

📽️ Video | Der Moment der Entscheidung

Dabei hatte es lange so ausgesehen, als müsste sich Österreich heuer Favorit Schweden geschlagen geben, der in den Wochen vor dem Contest von den Wettbüros stabil auf Platz 1 gesehen worden war. Mit einem souveränen Sieg unter den internationalen Fachjurys und einem soliden Ergebnis beim Publikum schob sich JJ jedoch nach vorne und holte für Österreich den Sieg mit 436 von 888 möglichen Punkten.

📽️ Video | Das war der Auftritt von JJ im Finale

Schweden hingegen landete in der Endabrechnung nur auf Platz 4. Israel sicherte sich stattdessen überraschend mit 357 Punkten Platz 2, während Estlands Humorist Tommy Cash mit "Espresso Macchiato" noch einen Stockerlplatz ergatterte. Das zweite Eisen, das Österreich heuer beim Eurovision Song Contest im Feuer hatte, das Wiener Duo Abor & Tynna, kam für Deutschland am Ende auf Platz 15.

Grandioser ESC geht zu Ende

Damit geht ein grandios organisierter Eurovision Song Contest für Österreich mit einem grandiosen Ergebnis zu Ende. So stellte bereits das Moderationstrio des Baseler ESC eine echte Wucht dar. Neben Showlady Michelle Hunziker und Moderatorin Sandra Studer führte als Dritte im Bunde Kabarettistin Hazel Brugger schlagfertig durch den Abend. Gemeinsam gestaltete man eine der gelungensten, amüsantesten ESC-Präsentationen der vergangenen Jahre.

© FABRICE COFFRINI

„Ich will in mein Bett!“

„Liebe ist die stärkste Kraft. Lasst uns die Liebe verbreiten!", rief JJ direkt nach Bekanntgabe des Votings in die euphorisierte St. Jakobshalle in Basel. "Das hätte ich mir in meinen wildesten Träumen nicht ausgemalt“, ließ JJ nach einer weiteren Performance seines Songs Moderatorin Hazel Brugger wissen.

„Ich wollte den Menschen einen Einblick in meine innersten Gefühle geben, die ich beim Schreiben des Songs hatte“, so JJ. Er sei froh, dass so viele sich damit identifizieren konnten. „Es gibt keine vergeudete Liebe. Wir müssen die Liebe nutzen, sie ist die stärkste Kraft auf diesem Planeten.“

📽️ Video | Das erste Sieger-Interview

„Wir hab'n den Schaß gewonnen“

Was er sich gerade wünsche? „Ich will in mein Bett“, lachte der Sänger. „Ich will nur schlafen, ich bin so müde.“ Und seine finale Botschaft an das heimische Publikum: „Leitln, wir hab'n den Schaß gewonnen. I bring's hoam!“