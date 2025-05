Erfolgreicher französischer Rapper im Alter von nur 31 Jahren gestorben

Der Musiker Werenoi verkaufte zwei Jahre hintereinander die meisten Alben in Frankreich. Sein Produzent bestätigte den Tod des Künstlers.

Paris – Er verkaufte gleich zwei Jahre hintereinander die meisten Alben in Frankreich - nun ist der französische Rapper Werenoi im Alter von 31 Jahren gestorben. „Ruhe in Frieden, mein Bruder“, schrieb sein Produzent unter dem Pseudonym Babs am Samstag im Onlinedienst X. Er bestätigte damit Medienberichte, wonach der Rapper nach einer plötzlichen Verschlechterung seines Gesundheitszustands im Krankenhaus gestorben sei.