US-Behörden suchen nach Gefängnisausbruch sieben Geflohene

New Orleans – Nach dem Ausbruch aus einem Gefängnis in der US-Großstadt New Orleans sind sieben Männer weiter auf der Flucht. Drei wurden Medienberichten zufolge inzwischen gefasst. Man gehe davon aus, dass sie bewaffnet und gefährlich seien, teilten die Behörden mit. Die Geflohenen waren laut Behörden unter anderem wegen schwerer Gewalttaten angeklagt und wurden teils auch schon verurteilt.