WSG Tirol verlor in Hartberg, keine Entscheidung im Tabellenkeller

Die Entscheidung im Abstiegskampf der Bundesliga fällt erst im Saisonfinale. Der SCR Altach und die Klagenfurter Austria trennten sich am Samstag 0:0, während der GAK den LASK in Überzahl 1:0 besiegte. Die Grazer haben nun drei Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Klagenfurt, Altach liegt einen Punkt vor den Kärntnern.

Hartberg fixierte mit einem 3:2-Heimsieg gegen die WSG Tirol Rang zwei in der Qualifikationsgruppe und holte das Europacup-Play-off-Ticket gegen den LASK. Für die Wattener trafen im letzten Auswärtsspiel der Saison Lukas Hinterseer und Bror Blume. Der entscheidende Treffer zugunsten der Steirer fiel erst in der Nachspielzeit.

In der Schlussrunde am kommenden Freitag empfängt Klagenfurt Hartberg, Altach muss zum LASK und der GAK reist zur WSG nach Tirol. In der Meistergruppe empfängt am Sonntag Rapid Sturm Graz, der WAC hat die Wiener Austria zu Gast, während Salzburg bei Blau-Weiß Linz gastiert. (APA, TT.com)