US-Präsident Donald Trump kündigt Telefonat mit Putin an

Washington – In den Bemühungen um ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will US-Präsident Donald Trump am Montag erneut mit Russlands Staatschef Wladimir Putin telefonieren. Es sei für 10.00 Uhr (US-Ortszeit) ein Telefonat geplant, kündigte Trump am Samstag auf Truth Social an.