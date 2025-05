Großeinsatz in der Schweiz: Lawine verschüttete am Eiger mehrere Personen

Grindelwald – Eine Lawine hat Samstagmittag am Eiger im Berner Oberland in der Schweiz mehrere Personen verschüttet. Ein Großeinsatz mit zahlreichen Rettungskräften war im Gange, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Es würden verschüttete Personen gesucht, stand in der Mitteilung, welche die Polizei auf der Kurznachrichtenplattform X veröffentlichte. Die Polizei stellte weitere Informationen in Aussicht.