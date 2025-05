Schwerer E-Bike-Unfall in Söll: 42-Jähriger im Gesicht verletzt

Söll – Am Freitagabend kam in Söll ein 42-jähriger Mann mit seinem E-Bike zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Der Mann fuhr gegen 19.05 Uhr im Bereich eines Restaurantparkplatzes von Nordosten in Richtung Südwesten. Aus noch unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle und kam zu Sturz.