Bald steht das Ergebnis des Eurovision Song Contests fest

Nun geht es um jeden Punkt: Die Ergebnisverkündigung im Finale des 69. Eurovision Song Contest von Basel hat begonnen. Die beiden Moderatorinnen Hazel Brugger und Sandra Studer werden nun zunächst die Sprecher der jeweiligen Fachjurys aller ursprünglich am Bewerb teilnehmenden 37 Länder der Reihe nach aufrufen. Diese verkünden dann die 12 Punkte jedes Landes, während die übrigen Punkte nur eingeblendet werden. Für Österreich übernimmt abermals Philipp Hansa diese Aufgabe.

Nach diesem Prozess steht dann eine vorläufige Reihung der 26 im Finale vertretenen Länder fest. In einem zweiten Durchgang verkünden Brugger und Studer dann - beginnend beim von den Jurys am schlechtesten bewerteten Land - der Reihe nach die Publikumsstimmen für die einzelnen Länder. Erst am Ende steht somit fest, wer heuer den ESC gewonnen hat.