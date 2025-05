FBI: Explosion vor US-Kinderwunschklinik war "Terrorakt"

Nach der Explosion vor einer Kinderwunschklinik im kalifornischen Palm Springs spricht das FBI inzwischen von Terror. "Machen Sie sich nichts vor. Dies ist ein vorsätzlicher Terrorakt", zitierten US-Medien Akil Davis vom FBI in Los Angeles. Auf die Frage, ob die Kinderwunschklinik das Ziel der Explosion gewesen sei, sagte er demnach: "Davon gehen wir aus." Bei der Explosion am Samstagmorgen (Ortszeit) war mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Eine starke Explosion hatte die Gegend rund um die Klinik im Süden des US-Bundesstaates erschüttert und schwere Schäden angerichtet, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Mehrere Gebäude wurden beschädigt, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Am schwersten betroffen war die Kinderwunschklinik "American Reproductive Centers".

Die Klinik-Leitung sprach in einer Mitteilung auf Facebook von einem "tragischen Vorfall". Ein Fahrzeug sei auf einem Parkplatz nahe der Klinik explodiert. Mitarbeiter seien nicht verletzt worden. Auch der Laborbereich mit Embryonen und anderen Materialien habe keinen Schaden genommen.

"Dieser Moment hat uns erschüttert - aber er hält uns nicht auf. Wir werden weiter mit Kraft, Liebe und Hoffnung dienen und neues Leben in die Welt bringen", hieß es in der Mitteilung weiter. Die Klinik bietet auf ihrer Webseite mehrere Dienstleistungen an, darunter künstliche Befruchtungen - auch In-Vitro-Fertilisation (IVF) genannt - Einfrieren von Eizellen, Leihmutterschaft und LGBTQ+-Familienplanung.